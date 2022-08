Sperre der Tauernautobahn A10 nach Unfall bei Werfen aufgehoben

Die Tauernautobahn war Dienstagfrüh wegen eines Unfalls vorübergehend komplett gesperrt. Kilometerlange Staus in beiden Richtungen waren die Folge.

Nach dem Unfall eines Autotransporters Dienstagfrüh war die Tauernautobahn (A10) vorübergehend komplett gesperrt. Der Autotransporter stellte sich zwischen Pass Lueg und Werfen quer und verlor dabei eines der Autos. Mittlerweile ist sowohl in Richtung Villach als auch in Richtung Salzburg je eine Fahrspur wieder befahrbar. Während der Sperre bildete sich in beiden Fahrtrichtungen ein kilometerlanger Stau. Auch die Umfahrungsstraßen waren überlastet.

Die Polizei sowie die Feuerwehren Werfen und Pfarrwerfen waren im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und zu säubern.