Sperrstunde um 22 Uhr: Disziplin bei den Wirten war am Wochenende hoch

Seit dem Wochenende gilt die Sperrstunde um 22 Uhr. Bei mehr als 600 Kontrollen musste die Polizei nur wenige Verstöße ahnden.

"Drei Helle." Um kurz nach 21.30 Uhr nimmt Stephan Willmes im Celtic Spirit in der Salzburger Priesterhausgasse die Bestellung eines jungen Gasts aus Ulm (Baden-Württemberg) nicht mehr auf. Denn "es geht nichts mehr. Um zehn Uhr müssen alle draußen sein." Und um 22 Uhr waren dann tatsächlich alle Gäste draußen - wenn auch unter Nachdruck des Barmanns.

Am Rudolfskai, wo am vorigen Wochenende die ORF-Aufnahmen von Hunderten feiernden Jugendlichen für Entrüstung gesorgt hatten, war es am Samstagabend ruhig. ...