Sperrstunde um 4 Uhr früh: Jetzt sorgt Exekutor für Ruhe

Das Szenelokal Sudwerk darf nach Mitternacht keine unüblichen Störungen mehr verursachen. Sonst drohen Geldstrafen bis zu 100.000 Euro. Und die Stadt? Beginnt eine neue Runde Lärmmessungen.

Zwei Jahre lang genossen die Anrainer die nächtliche Ruhe, die ihnen die Pandemie bescherte. Jetzt gehe das alte Leiden wieder los, schildert ein Anrainer des Szenelokals Sudwerk in Salzburg-Schallmoos. Schon am Tag der Wiedereröffnung sei so lautstark gefeiert worden, dass es zu einem Polizeieinsatz kam.

Anrainerin klagt auf Unterlassung

Allerdings hat sich das Blatt gewendet. Anrainerin Roswitha Hiebl hat bekanntlich vor dem Obersten Gerichtshof erwirkt, wozu die Stadt 20 Jahre lang nicht imstande war: Nämlich dafür ...