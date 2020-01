Spezialflugzeug überprüft Fernwärmenetz in der Stadt Salzburg

Die Flüge in der Nacht sollen erstmals zeigen, wie gut der Zustand der 200 Kilometer Fernwärmeleitungen ist.

In zwei Nächten ab 21 Uhr wird in den kommenden Wochen ein Spezialflugzeug mit Infrarot-Aufnahme-Technik aufsteigen. Die Salzburg AG hat erstmals eine solche Befliegung beauftragt. Aus der Luft soll das Fernwärmenetz in der Stadt Salzburg überprüft werden. "In einer Flughöhe von rund einem Kilometer überfliegt das dafür speziell ausgerüstete, extra-leise Flugzeug vom Typ Cessna 208 Caravan rund 200 Kilometer Fernwärmeleitungen im Stadtgebiet Salzburg. Die gewonnenen Bilder erlauben Aufschlüsse über Zustand, Dämmeigenschaften oder eventuelle Betriebsstörungen im Fernwärmenetz", heißt es von der Salzburg AG. Österreichweit sei man damit das zweite Unternehmen, das dieses Verfahren anwende.



"Thermal-Befliegungen" würden zur sicheren und umweltfreundlichen Fernwärmeversorgung beitrag. Der Flug dürfe nur in den Nachtstunden durchgeführt werden, um den regulären Flugverkehr nicht zu stören und um unerwünschte Einflüsse auf die Messungen auszuschließen. "Die genaue Dauer der Flüge hängt von den Witterungsbedingungen ab und lässt sich daher nicht genau voraussagen. Voraussetzung für die Überprüfung aus der Luft: Es muss trocken und relativ kalt sein." Die Salzburg AG bittet um Verständnis für eventuell entstehende Geräuschbelästigungen.

