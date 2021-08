Speziallack gegen Wildpinkler: Jetzt pinkelt die Wand zurück

Aufregung wegen Wildpinkler am Salzburger Hauptbahnhof. Den ÖBB könnte Speziallack gegen Wildpinkler helfen. Im Hamburger Stadtteil St. Pauli wird er seit 2015 eingesetzt.

Vor wenigen Wochen haben wir in den Stadt Nachrichten darüber berichtet, dass am Müllner Hügel ein WC gewünscht wird. Das löste Reaktionen aus. Mehrfach wurde unter anderem die Problematik des Wildpinkelns auf der Rückseite des Bahnhofs angesprochen. Der Grund: Für die Benutzung der Bahnhofstoiletten muss man bezahlen, weshalb viele nach hinten ausweichen, was Anrainer in der Weiserstraße stört.

Bis ins Büro von Sozialstadträtin Anja Hagenauer (SPÖ) war die Thematik zu diesem Zeitpunkt bereits vorgedrungen. Dort stießen findige Büroleute ...