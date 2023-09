Am Samstag und Sonntag wird im Europark wieder gewürfelt, gekartelt und gespielt. Der erste Spieletag endet erst nach Mitternacht.

Ob in der Westsahara, am Suezkanal in Ägypten oder in Kuba. Ihre Lust an Brettspielen hat Adele Liedl und ihrem Mann Harald Brandner auf Reisen oft Türen in andere Welten geöffnet. "Durch das gemeinsame Spielen finden wir immer sofort Zugang ...