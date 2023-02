Spielsüchtiger Tankstellenmitarbeiter trickste in Serie beim Kassensystem - Prozess ins Salzburg

18 Monate teilbedingte Haft, sechs Monate davon unbedingt, wegen Veruntreuung, betrügerischen Datenverarbeitungsmissbrauchs und Beweismittelfälschung: So lautete am Montag am Landesgericht das bereits rechtskräftige Urteil gegen einen 38-jährigen Serben, der im Sommer 2021 seinen - damaligen - Arbeitgeber, eine Tankstelle in der Stadt Salzburg, mit gefinkelte Tricksereien beim Kassensystem um insgesamt knapp über 5000 Euro geschädigt hatte.

SN/apa Symbolbild.

Konkret soll der teilgeständige Angeklagte durch dutzendfache Manipulationen bei Warenrückbuchungen oder -verkäufen Guthaben lukriert, sich dann damit Paysafecards gekauft und mit diesen im Internet bei Onlinecasinos gezockt haben. "Ich war voll in der Spielsucht. Und auf Kokain. Ich war nicht mehr Herr der Lage", so der 38-Jährige zu Richter Philipp Grosser. Zudem soll der Serbe auch Lottoauszahlungen fingiert und sich so 882 Euro zugeschanzt haben; überdies habe er im Shop auch Zigaretten eingesteckt.