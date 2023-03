In der Landesklinik St. Veit werden die Patienten von Haubenköchen verköstigt

Großküche statt Gourmettempel: In der Landesklinik St. Veit sind zwei Spitzenköche für die Verköstigung der Patientinnen und Patienten zuständig.

Franz Aichhorn (61) gehörte über Jahrzehnte zu den Größen der Salzburger Gastroszene. In seinem Restaurant in Kleinarl erkochte er in den 1990er-Jahren drei Hauben. Von 1986 bis 2019 lockte "das Aichhorn" Gourmets aus Salzburg und darüber hinaus in den Pongau. Mittlerweile öffnet das Restaurant nur noch tageweise für geschlossene Gesellschaften, einen À-la-carte-Betrieb gibt es nicht mehr.

Der Meisterkoch hat einen neuen Arbeitsplatz, die Großküche der Landesklinik in St. Veit. "Ich habe festgestellt, dass meine Kinder nicht übernehmen werden. ...