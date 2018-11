Spitzenkoch aus Eugendorf findet Sinn in Sozialarbeit

Ihm fehlte es an Wertigkeit in der Gastronomie. 25 Jahre war Christoph Appl, seit 14 Jahren in Eugendorf lebend, in den Küchen von Hotels in der Top-Kategorie zu finden.

"Die Gastronomie ist hektisch, nicht sozial. Oft war ich Bindeglied zwischen dem Unternehmer und meinen Mitarbeitern", sagt Appl. So war es für den gebürtigen Niederösterreicher nicht immer leicht, hier die Balance zu halten. "Mir war immer wichtig, mein Wissen an andere weiterzugeben", sagt er. Kommunikation stand hier immer an vorderster Stelle.