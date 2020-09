Spitzenkoch Rudi Obauer will nicht länger Ehrenbürger von Werfen sein

"Den Brief habe ich bei der Sekretärin des Bürgermeisters abgegeben", schildert Rudi Obauer. Seit ihn Bekannte auf ein Interview von Bürgermeister Hubert Stock in der "Kronen Zeitung" aufmerksam gemacht haben, muss er sich ärgern. Stock wird darin mit dem Satz zitiert: "Wir haben keine Gastronomie im Markt."

Das stößt Rudi Obauer, der mit seinem Bruder Karl seit vier Jahrzehnten ein mehrfach ausgezeichnetes Gourmetrestaurant am Markt in Werfen führt, so sauer auf, dass er jetzt seine Ehrenbürgerschaft zurücklegt. Die ...