Spitzenköche in Wien

Drei erfahrene Pongauer Haubenköche verzaubern bei Allianz des guten Geschmacks.

"Allianz des guten Geschmacks - Genießen für einen guten Zweck" - unter diesem Deckmantel findet am 23. November in Wien ein Galaabend der ganz besonderen Art statt, und das bereits zum zehnten Mal. 250 Gäste, vor allem Prominente aus Politik, Wirtschaft und Unterhaltung, werden dabei ins Stadtgasthaus Eisvogel in Wien geladen. Bei bester Unterhaltung werden die Promis auch kulinarisch verwöhnt. Maßgeblich am sechsgängigen Galamenü beteiligt sind drei erfahrene Pongauer Haubenköche. Spitzenkoch Sigi Thurner - international bekannt unter anderem durch seine Engagement bei der Formel 1, Red Bull und BMW - war vom Projekt und den Gedanken dahinter sofort überzeugt und konnte zwei weitere Kollegen aus dem Pongau zur Teilnahme bewegen. Gemeinsam mit Sepp Hemetsberger, einem sehr erfahrenen Küchenchef, der auf Top-Niveau kocht, und Fritz Bürgler stellt sich Sigi Thurner dem guten Zweck zur Verfügung und wird die Gäste an diesem Abend mit regionalen Köstlichkeiten aus dem Pongau verwöhnen. Auf die Teller kommen Rückenfilet vom Gasteiner Hirsch mit Steinpilzen und Mandelbällchen und traditionelle Schwarzbeernocken.

Zur Veranstaltung: Bereits zum zehnten Mal findet dieses Event heuer statt. Der Reinerlös aus den Eintrittskarten, der Tombola mit außergewöhnlichen Preisen und vielem mehr wird jedes Jahr einem guten Zweck gespendet. Heuer kommt es der Sporthilfe Österreich zugute. In den Jahren zuvor wurden bereits der Unicef Shop for Life, die Philosophisch-Theologische Hochschule Stift Heiligenkreuz, Wings for Life und der Verein für Lungenhochdruck mit erheblichen Geldbeträgen unterstützt. Ideengeber dieser Veranstaltung ist der in St. Johann/Alpendorf wohnhafte Peter Petritsch, Besitzer des Wiener Riesenrads und Mitverantwortlicher für den Open Golfclub St. Johann. Er war es auch, der die drei Pongauer Haubenköche - Thurner, Hemetsberger und Bürgler -, mit denen er freundschaftlich verbunden ist, ins Boot holte.