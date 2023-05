SPÖ-Debatte: "Ein wirklich schlimmes Bild"

Tennengauer Vertreter der beiden Bewerber um den SPÖ-Bundesvorsitz im TN-Gespräch über die Kampfabstimmung zwischen Andreas Babler und Hans-Peter Doskozil am kommenden Wochenende.

Jeder Kandidat um den SPÖ-Bundesvorsitz bekam rund ein Drittel der Stimmen, mit zwei Prozent Vorsprung für den burgenländischen Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil: Dieses knappe Ergebnis der Mitgliederabstimmung hat den Tennengauer SPÖ-Obmann und Doskozil-Unterstützer Roland Meisl überrascht: "Ich hätte nicht erwartet, dass sie so nah beieinanderliegen, ich hatte mir ein klareres Ergebnis erhofft, natürlich für Hans-Peter Doskozil."

Nun wird es am Sonderparteitag am 3. Juni in Linz zu einer Kampfabstimmung zwischen Doskozil und dem Zweitplatzierten, dem Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler, kommen (Parteichefin Pamela Rendi-Wagner hat ihren Rücktritt angekündigt, nachdem sie knapp Dritte geworden war). Meisl meint dazu: "Diplomatisch gesagt, tue ich mir schwer nachzuvollziehen, was da derzeit mit der Partei passiert. Erst gibt es elendslange Diskussionen, wie man die Mitgliederbefragung abwickelt, dann wird das Ganze infrage gestellt und über den Haufen geworfen. Das Bild, das wir gerade abgeben, ist wirklich schlimm."