SPÖ-Gemeinderat Sebastian Lankes fordert die Wiederinbetriebnahme der Bachstraße für Postbusse

Die Ausdünnung des öffentlichen Verkehrs sei ein falsches Signal, meint der Gemeinderat. Der Salzburger Verkehrsverbund rät auf Nachfrage zur Nutzung der Turnerstraße-Haltestelle.

"Seit dem letzten Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2022 wird die Haltestelle Bachstraße vom Postbus nicht mehr bedient. Sowohl stadteinwärts als auch stadtauswärts machen die regionalen Autobuslinien 130, 131 und 140 keinen Halt mehr an der Bachstraße im Stadtteil Gnigl." Die Ausdünnung des öffentlichen Verkehrs sei ein falsches Signal, erklärt SPÖ-Gemeinderat Sebastian Lankes. "Wenn man die Menschen zum Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel bewegen möchte, muss es attraktiv sein. Durch diese Haltestellenlücke müssen Umwege zur Wohn- und Arbeitsstätte entlang der Bachstraße und der angrenzenden Straßenzüge in Kauf genommen werden, obwohl in den letzten Jahren der Postbus immer dort haltgemacht hat", kritisiert Lankes. Neben der Beibehaltung des viertelstündlichen Taktes der Obuslinie 4, der auch im Herbst beibehalten wird, komme es mit der Streichung der Haltestelle Bachstraße bei den Postbussen zu einer deutlichen Verschlechterung für die Fahrgäste, so Lankes. Er fordert, dass mit dem Fahrplanwechsel im Dezember die Haltestelle Bachstraße wieder vom Postbus bedient wird.

Die Umstellung erfolgte, um den Schulweg "für die Kinder der Waldorfschule in Langwied sicherer zu machen", heißt es vom Salzburger Verkehrsverbund. Dabei entstand die neue Haltestelle Maierwiesweg, die in die Fahrpläne der Linien 130, 131 und 140 aufgenommen wurde. "Da auf die Gesamtstrecke gesehen die Umlaufplanung aber keinen weiteren Halt erlaubt, wurde das Streichen einer Innenstadt-Haltestellen notwendig." Die Wahl sei auf die Bachstraße gefallen, da sie geringer frequentiert sei als die Turnerstraße "und sich die nächste Haltestelle (Turnerstraße) nur 300 m (ca. 4 Min. Fußweg) entfernt befindet", heißt es vom Salzburger Verkehrsverbund. Eine Wiederinbetriebnahme sei derweil nicht vorgesehen, da das bei dem derzeitigen Takt in Kombination mit den Anschlussverbindungen nicht sinnvoll umsetzbar sei. Man rate zur Nutzung der Turnerstraße und bitte um Verständnis.