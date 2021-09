Sport und Italienisch im Stadtpark Oberndorf

Seit 15 Jahren gestaltet Michaela Hagenauer das Ferienprogramm in Laufen und Oberndorf mit.

Ob Federball, Gummitwist, Boccia oder Diabolo: Für sportlich interessierte Kinder gab es in Oberndorf diesen Sommer an Schönwetter-Donnerstagen "Spiel und Spaß" im Stadtpark. "Ich bin sehr froh, dass wir das auch in Zeiten der Pandemie anbieten konnten", sagt Michaela Hagenauer, die diesen Teil des gemeinsamen Ferienprogramms der Städte Laufen und Oberndorf veranstaltet hat. Spielgeräte wurden unter anderem von T&T Hinterholzer zur Verfügung gestellt.

Als sehr beliebt erwies sich neben den angebotenen Spielen und Sportgeräten auch die Leseecke mit ...