Sportfotograf Daniel Krug seit 40 Jahren auf Torjagd

Daniel Krug ist ein fußballverrückter Sportfotograf. Seit 40 Jahren verbringt der 66-Jährige die meiste Zeit in Stadien und auf Fußballplätzen. Das Ergebnis belebt seit jeher die Zeitungslandschaft.

"Haben Sie das Tor?" Diese Frage begleitet den Sportfotografen Daniel Krug bis heute. Er war der erste, der seine Kamera auf einem Stativ hinterm Tor platzierte und mit dem Fußauslöser abdrückte. "Das war ein Blick, den hat keiner gehabt", sagt er.

Der gelernte Tapezierer und Bettwarenerzeuger folgte seinem Beruf bis zum Einrücken ins Bundesheer 1975, wo er bis zu seiner Pension 2018 verblieb. Die meiste Freizeit verbrachte er am Fußballfeld. Zehn Jahre war er Torwart in der Henndorfer Mannschaft. "Es gab Höhen und Tiefen." Ab 1975 war er in der Kampfmannschaft, 1981 wurde Daniel Krug zum Sektionsleiter. Und 2019 erstellte er die Chronik von Union Henndorf (1964-2019).

In den Anfangsjahren auf dem Fußballplatz hat er mit der Zeit alle Sport-Redakteure der regionalen Zeitungswelt kennengelernt. "Ich hatte immer guten Kontakt zu den Journalisten." Unter ihnen war Peter Bertschinger, Sport-Chefredakteur beim Salzburger Tagblatt (Anm. der Red.: Es wurde 1990 eingestellt). "Ich möche gerne im Stadion fotografieren", trug Daniel Krug seine Bitte an ihn heran. "Ohne Ausweis geht da gar nichts." Das war die Antwort.

Presseausweis der FN öffnete ihm das Tor in die Stadien

Der Presseausweis jedoch kam 1981 von Rupert Lenzenweger, ehemaliger Redakteur der Flachgauer Nachrichten. Bestückt mit dem Ausweis und seiner "Praktika" - "es war eine schwindlige Kamera" - kam der Fan von Bayern München 1981 sogar ins Münchener Stadion zum Spiel seiner Lieblingself gegen Borussia Mönchengladbach.

Aus dem anfänglichen Hobby wurde bald mehr, und es sprach sich herum, dass er Bilder wie die Profis schießt. Die Praktika war bald nicht mehr praktisch, und er kaufte sich in Freilassing eine gebrauchte Canon-Spiegelreflex-Ausrüstung, mit einem 70-210- mm-Teleobjektiv.

Bayern-München- und Sepp-Maier-Fan

1982 suchte das Salzburger Tagblatt einen Fotografen fürs Salzburger Fußballunterhaus. "Ich konnte weder Filme entwickeln, noch hatte ich eine Ausrüstung." Bei seinem Freund Manfred Laux machte er einen Schnellkurs, und bereits eine Woche später war er im Dienst. "Das hat sich schnell herumgesprochen, und bald belieferte ich die SVZ, die Krone, die SN, später die APA. Die SN, die APA und die Krone nehmen meine Fotos seit 35 Jahren", sagt er. Auch zum Lehener Stadion hatte Krug bis 2003 eine besondere Beziehung. Davor stand 1988 bis 1990 sein alter VW-Bus, den er zur Dunkelkammer umfunktionierte.

Er entwickelte im alten VW-Bus vorm Stadion die Filme

"Teilweise habe ich unterm Spiel den Film entwickelt und am Zaun aufgehängt." In den Jahren danach erhielt er hier zum Entwickeln erst einen Spanplatten-Verschlag, später ein eigenes Kammerl. Nach und nach machte er Fotos von jeder Sportart, seit 1991 auch in Farbe, von Boxen bis Eishockey. Seine Liebe jedoch gilt nach wie vor dem Fußball - und seiner Frau Elfi aus Seekirchen, die er - no na - am Fußballplatz kennengelernt hatte. Mit ihr ist er seit 40 Jahren verheiratet. Die Söhne Daniel (42) und Hannes (40) und Enkel Christoph (20) und Sarah (12) haben Papas bzw. Opas Foto-Gen geerbt und helfen in der Bildagentur aus. Mittlerweile sind auf www.krugfoto.at 400.000 Fotos zu haben.