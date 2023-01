Sportgastein: Kanadier von Lawine bis zu 80 Meter mitgerissen

Ein 29-jähriger Kanadier löste am Mittwoch Nachmittag im Skigebiet Sportgastein im Bereich des "Baukar-Riedels" eine Lawine aus. Er wurde talwärts mitgerissen, konnte sich jedoch alleine aus dem Schnee retten.

Der Wintersportler fuhr alleine bei Sonnenschein in einen ca. 30 bis 35 Grad steilen und nordwestlich ausgerichteten Hang in freiem Gelände ein und löste dabei eine Grundlawine (Anrisskante ca. 100-120 cm, Breite ca. 50 m) aus. Er wurde ca. 70 bis 80 Meter talwärts mitgerissen und konnte sich teilverschüttet alleine aus dem abgerutschten Schnee befreien.

Der Kanadier erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich des rechten Unterarms. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde er mittels Rettung ins Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach transportiert.

Mögliche weitere Verschüttete wurden nach diversen Erkundigungen und Absuchen des Lawinenkegels durch Ersthelfer und Pistenretter mittels LVS ausgeschlossen.