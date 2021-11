Sportgeschäft im Oberpinzgau geplündert: 30 Monate Haft für rumänischen Einbrecher

26-jähriger Täter bereits erheblich einschlägig vorbestraft. Ein DNA-Treffer auf einem Zigarettenstummel beim Tatort überführte ihn.

Ein in Spanien und Deutschland insgesamt sieben Mal einschlägig verurteilter Rumäne (26) brach in einer Augustnacht 2019 mit einem unbekannten Mittäter in ein Sportgeschäft im Oberpinzgau ein. Das Duo, mit einem Transporter angereist, machte fette Beute: sie ließen Damen- und Herrenschuhe sowie Freizeit- und Sportbekleidung im Gesamtwert von rund 65.000 Euro mitgehen. Der angeklagte Rumäne - erst im Mai 2019 aus einer mehrjährigen Haftstrafe in Spanien bedingt entlassen, war vor dem Schöffensenat (Vorsitz: Richterin Martina Kocher) voll geständig. Laut Staatsanwalt Francesco Obermayr war dem Angeklagten ein DNA-Treffer von ihm auf einem damals vor dem Sportgeschäft gesicherten Zigarettenstummel zum Verhängnis geworden. Der 26-Jährige war schließlich im Juni 2021 gefasst und später nach Österreich ausgeliefert worden. Der Senat verurteilte ihn nunmehr zu 30 Monaten Haft. Nicht rechtskräftig.