Sportler waren die fleißigsten Losesammler

Tausende Vereine beteiligten sich kürzlich an der Billa-Aktion "I leb' für mein Verein!". Ganz vorn dabei beim Losesammeln in Salzburg waren Sportclub Ikarus Pfarrwerfen, der Judoclub Hallein-Tennengau und der SV Oberalm mit jeweils zehntausenden an Losen.

Von März bis Mai konnten bei jedem Einkauf bei Billa und Billa Plus Lose für Sportvereine gesammelt werden, die diese dann gegen wertvolle Prämien eintauschten. Die Aktion war ein großer Erfolg: Mehr als 5110 Sportvereine aus ganz Österreich haben teilgenommen, mehr als 20,4 Millionen Lose wurden ihnen insgesamt zugeordnet. Im Bundesland Salzburg haben sich 273 Sportvereine registriert - als besonders fleißige Losesammler/-innen erwiesen sich der Sportclub Ikarus Pfarrwerfen mit 38.640 Losen, der Judoclub Hallein-Tennengau mit 24.852 Losen und der 1. Oberalmer Sportverein mit 26.049 Losen. "Wir konnten uns tolle Prämien wie einen Fernseher für gemeinsame Fußballabende in der Kantine und einen neuen Gasgriller zur Bewirtung für unser Vereinsheim bestellen", erklärte Martin Baier, Trainer der Kampfmannschaft des Sportclubs Ikarus Pfarrwerfen. Obmann Daniel Hager ergänzt: "Für uns als kleiner Verein war das schon eine super Aktion."

Der Judoclub im Tennengau wiederum stellte sogar eigene Sammelboxen in den Märkten Oberalm, Elsbethen und Hallein auf: "Unsere Mitglieder wurden alle von der Aktion informiert und haben die Boxen fleißig befüllt. Durch das Einlösen der Lose konnten wir tolle Prämien wie Trainingsequipment und Veranstaltungsaccessoires bestellen", freute sich Judoclub-Obmann Alexander Hegedüs. "Österreich lebt für den Vereinssport" Auch der Oberalmer SV konnte sich auf seine mehr als 400 Mitglieder verlassen: "Wir haben alle über die Sammelaktion informiert. Da sich in Oberalm ein großer Billa-Plus-Markt befindet, wurde unsere Sammelaktion stark unterstützt. Von den 26.049 gesammelten Losen haben wir bereits 12.030 eingelöst und Utensilien für die Sektion Kinderturnen und Fußballnachwuchs gekauft. Die verbleibenden 14.019 Lose werden wir für das Veranstaltungsinventar einlösen. Wir danken Billa für das Angebot und allen Mitgliedern und Unterstützerinnen des Vereins für das fleißige Sammeln", sagt Obmann Enes Hamidovic. Hannes Gruber, Billa-Vertriebsdirektor in Salzburg, zeigt sich erfreut: "Österreich lebt für den Vereinssport, viele Menschen engagieren sich für ihren Lieblingsverein und beweisen tagtäglich, dass gemeinsam Großes geschaffen werden kann. Auch unsere Kampagne hat diesen Zusammenhalt unter Beweis gestellt. Es ist wirklich großartig zu sehen, wie sich die Sportvereine im Rahmen der Aktion engagiert haben."