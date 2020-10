Sportwagenfahrer verschuldete in Fuschl schweren Unfall: 20.400 Euro Geldstrafe

Der Lenker des 620 PS starken Boliden war deutlich zu schnell und viel zu fahrbahnmittig unterwegs, als er im Gemeindegebiet von Fuschl erst ein Auto touchiert und dann einen Motorradfahrer voll gerammt hatte. Am Montag stand er in Salzburg wegen grob fahrlässiger Körperverletzung vor Gericht.

Auch wenn er schwer verletzt wurde - es ist ein Glück, dass der (mit)beteiligte Motorradfahrer den schweren Unfall überlebt hat: Der Biker war am 21. Mai auf der Thalgauegg-Landesstraße (L227) im Gemeindegebiet Fuschl von einem 620 PS starken Sportwagen voll erfasst, etliche Meter in die Luft und dann auf den Asphalt geschleudert worden. Am Montag musste der Fahrer des Sportwagens, ein Salzburger Akademiker, nun wegen grob fahrlässiger Körperverletzung am Landesgericht vor Richter Philipp Grosser Platz nehmen.

Der Angeklagte war damals mit seinem Boliden auf der Landesstraße Richtung Thalgau unterwegs. Noch im Fuschler Ortsgebiet (maximal Tempo 50) hatte er einen Pkw überholt und war dann deutlich schneller als erlaubt und straßenmittig fahrend auf eine unübersichtliche Rechtskurve zugesteuert. Einen ersten, dort entgegenkommenden Pkw konnte der Sportwagen gerade noch passieren. Der Angeklagte musste aber nach rechts auslenken, sein Bolide touchierte den Randstein und geriet wieder nach links - wo er erst seitlich mit einem zweiten entgegenkommenden Auto kollidierte und dann frontal mit dem Motorradfahrer.

Laut Gutachten des Kfz-technischen Sachverständigen Gerhard Kronreif war der Angeklagte mit zumindest knapp 70 km/h und fahrbahnmittig in die Kurve eingefahren: "Wenn sich der Angeklagte nach dem Überholvorgang gemäß dem Rechtsfahrgebot wieder auf dem rechten Fahrstreifen eingeordnet hätte, wäre das Passieren der vorschriftsmäßig entgegenkommenden Fahrzeuge einwandfrei möglich gewesen", so Kronreif beim Vortrag seines Gutachtens im Prozess. Sein Fazit, auf das sich Staatsanwalt Leon-Atris Karisch stützte: "Die Fahrlinie des Angeklagten war eindeutig zu mittig und zudem fuhr er relativ wie absolut gesehen deutlich zu schnell."

Der Angeklagte (Verteidiger: Leopold Hirsch) war im Prozess zuerst nicht geständig. Er meinte etwa, er habe die Kurve "mittiger angefahren, um sie besser einzusehen". Nach dem Gutachtens-Vortrag bekannte er sich aber schuldig. Richter Grosser verurteilte ihn zu 20.400 Euro teilbedingter Geldstrafe, 13.600 Euro davon unbedingt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Bemerkenswert: Der Akademiker hatte sich nur drei Tage nach dem gegenständlichen Unfall mit 1,4 Promille Alkohol im Blut hinters Steuer eines Pkw gesetzt; auf der Fahrt kam es zu einem Wildunfall mit Sachschaden - und in der Folge zu einem Straferkenntnis der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde.