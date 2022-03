Sportzentrum Elsbethen ist bald fertig

Die Eröffnung der neuen Anlage wird in Elsbethen am 6. und 7. Mai gefeiert.

Die fast fertige Sportanlage in Elsbethen macht schon jetzt große Lust auf Bewegung, davon überzeugten sich kürzlich Bürgermeister Franz Tiefenbacher, Vizebürgermeister und ÖVP-Gemeindeparteiobmann Sebastian Haslauer und der Landtagsabgeordnete Josef Schöchl. "Mit diesem großartigen Neubau, zu dem man Elsbethen nur herzlich gratulieren kann, entstand ein zeitgemäßes Sportzentrum für den Vereins- wie auch für den Breitensport in Elsbethen. Gerade in der Coronakrise hat sich gezeigt, wie wichtig moderne Freizeit- und Sportanlagen für die Bevölkerung - insbesondere für die Kinder und Jugendlichen - ...