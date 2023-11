Sportzentrum-Stopp hat keine Auswirkungen auf Schulbau

Explodierende Kosten führten zum Stopp des am Lackenhof geplanten Großprojektes. Der geplante Bau der BAFEP, der in Zusammenhang mit dem Projekt stand, bleibt vom Projekt-Halt unberührt.

25 statt 15 Millionen Euro: Diese Kostenexplosion macht den Bau des am Bischofshofener Lackenhof geplanten Sportzentrums derzeit unmöglich. Deshalb stoppte die Stadtgemeinde vor gut einem Monat das Großprojekt. Bürgermeister Hansjörg Obinger erklärte, dass es unverantwortlich wäre, das Vorhaben mit den extrem gestiegenen Kosten umzusetzen - obwohl es bereits komplett ausgearbeitet vorliege. Ganz aufgeben will man das Projekt rund um das Sportzentrum im Norden der Stadt aber nicht. "Wann es weitergeht, kann ich aber noch nicht sagen", so der Ortschef.

BSK Heimstätte wird saniert

Damit wird auch der SK Bischofshofen bis auf Weiteres keine neue Heimstätte bekommen. "Die Kabinen werden jedenfalls saniert. Derzeit stehen wir in den Planungen, um die Anlagen wieder auf Vordermann zu bekommen. Der Rasen ist ohnehin ein Dauerthema. Deshalb sind wir auch laufend in Abstimmung mit einem Experten", führt Obinger weiter aus.

BAFEP-Projekt schreitet voran

Im Zusammenhang mit dem Sportprojekt war auch der Neubau der BAFEP im Ortsteil Neue Heimat geplant. Auswirkungen auf den Standort hat dieser Bau-Aufschub aber keine. "Ein anderer Standort als Bischofshofen steht außer Frage", erklärt der Direktor der Bildungsdirektion Salzburg, Rudolf Mair. Die Gemeinde hätte im Zuge des Projektes der Schule für Elementarpädagogik zu Beginn der Planungen ein Grundstück zugesagt, doch diese Pläne hätten sich laut Mair ohnehin vor einiger Zeit bereits zerschlagen. "Das ist bei Projekten dieser Größenordnung nichts Ungewöhnliches. Es gibt immer eine Fülle an Ideen und einige fallen im Laufe der Ausarbeitung weg." Derzeit läuft die Machbarkeitsstudie für das Schulbau-Projekt.

Maßnahmen werden derzeit überprüft

Geplant ist laut Peter Stöckl vom für das Projekt verantwortlichen Bildungsministerium, entweder eine Generalsanierung der BAFEP samt Kindergarten inklusive einer Innensanierung des zugehörigen Internats im unmittelbaren Umfeld der Schule. "Aufgrund der funktionellen und baulichen Mängel ist auch mit einem mögliche Teil-/Komplettabriss des BAFEP-Gebäudes am Standort zu rechnen." Der Schulbetrieb sollte laut Bildungsdirektion in der Zwischenzeit reibungslos am Standort weitergeführt werden. "Geplant ist, dass der Betrieb so lange weitergeführt werden kann, bis das neue Gebäude bezugsfertig ist und die Klassen dann einfach umsiedeln", erläutert Bildungsdirektor Mair.

Einen ungefähren Zeitplan für das Vorhaben kann Mair derzeit aber noch nicht nennen: "Die derzeit stattfindende Machbarkeitsstudie dient als Grundlage für den Vergabe-Bewerb, der - wenn alles nach Plan läuft - 2024 starten sollte. Danach gibt es einfach zu viele unvorhersehbare Variablen, die in die Projektdauer mit einfließen."