Sprachlos seit Wochen

Corona verschärft bei älteren Menschen die Isolation.

Sonja Schiff ist Gerontologin und Altenpflege-Expertin. Im Interview spricht sie über die Gefahr der Vereinsamung Älterer durch die Corona-Abstandsregeln und funktionierende Gegenrezepte.

Wie wirkt sich das Social Distancing auf ältere Mitbürger aus?

Sonja Schiff: Es gibt noch kaum Studienergebnisse dazu, aber Vereinsamung war schon vor Corona ein großes Problem. Es liegt daran, dass Ältere grundsätzlich schon einmal weniger Sozialkontakte haben und weniger über soziale Medien kommunizieren. Dazu kommt, dass sie über weniger verbleibende Lebenszeit verfügen und damit weniger verbleibende Zeit mit den Lieblingsmenschen. Wenn man 20 Jahre alt ist und ein Jahr lang mit weniger Sozialkontakten auskommen muss, ist das deshalb vermutlich etwas anderes als mit 85. Ich kann mir vorstellen, dass das dann als heftiger erlebt wird, dass man so allein dann auch stärker und öfter mit seinen Defiziten konfrontiert ist.



Wie haben Sie die Appelle der Regierung erlebt, die Omas und Opas zu schützen?

Am Anfang war die Kommunikation positiv, weil die Älteren plötzlich gesehen wurden. Jetzt aber geht das schon so lange und es hat sich für mich fast ins Gegenteil verkehrt. Sie wirken irgendwie "verräumt". Eine Frau um die 70 hat kürzlich im Bus durch Augenkontakt signalisiert, sie möchte mit mir ins Gespräch kommen. Sie hat mir dann erzählt, dass ich seit drei Wochen der erste Mensch bin, mit dem sie spricht. Und dass sie seit einem halben Jahr keine Umarmung mehr bekommen hat.



Welche Strategien wirken dieser Isolation entgegen?

Das Problem muss auf politischer Ebene wahrgenommen werden. Man kann zum Beispiel Telefonaktivitäten setzen wie in Bremen das Wohlfühltelefon, über das Ehrenamtliche einfach einmal nachfragen, wie es geht. Im Pinzgau hat sich mit der Telefonkette Saalfelden erst kürzlich eine solche Initiative gebildet, die regelmäßige Gespräche anbietet. Auch die Nachbarn sind aufgerufen, einfach einmal nachzufragen, wenn jemand so auf Rückzug geht. Reden kann man ja auch auf Distanz über den Gartenzaun hinweg.



Was können Familienangehörige tun?

Die Kinder können ihren Eltern soziale Medien näherbringen, um dann mit ihnen über Skype zu kommunizieren. Das haben viele ja auch getan. Sie können Einkaufsdienste organisieren. Auch dabei kommt man ja unweigerlich ins Gespräch.



Wie gut schaffen es einsame Ältere, auf andere zuzugehen?

Für jemanden, der sich in einer solchen Spirale befindet, ist das natürlich schwierig. Gegen die Einsamkeit im Alter zu arbeiten, ist dennoch für uns alle wichtig, denn sie macht krank. Man weiß, dass sie Demenz und Depressionen begünstigt. Das Problem besteht in der Stadt genauso wie auf dem Land.