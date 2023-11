Sprayer in Salzburg verurteilt: Massenhaft sein Kürzel auf Kästen, Wänden oder in Liften angebracht

Sein "Graffiti-Tag" prangte von zig Objekten: Zehn Monate bedingte Haft wegen schwerer Sachbeschädigung für 27-jährigen Salzburger.

Ob auf Innenwänden von Personenaufzügen in Wohnblöcken, ob auf Post-, auf Sicherungs- oder Verteilerkästen, ob auf Hausmauern, Telefonzellen oder auf allerlei Containern: An die Hundert Mal, so ergaben die Ermittlungen, soll ein 27-jähriger Graffiti-Sprayer zwischen 1. Juli und 5. September 2022 in der Stadt Salzburg seine Signatur bzw. seine Unterschrift - in der Graffiti-Szene "Tag" genannt - auf allerlei Objekten aufgebracht haben. Durch die Verunstaltungen entstand demnach ein Schaden von rund 6500 Euro.

Am Montag wurde der Sprayer am Landesgericht Salzburg wegen schwerer Sachbeschädigung zu zehn Monaten bedingter Haft verurteilt. Er war im Prozess, geführt von Richterin Victoria Winkler, umfassend geständig. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.