Springkraut im Vormarsch

Neophyten breiten sich im Lungau rasend aus. Bundesforste mahnen vor wilden Ablagerungen.

Eingeschleppte fremde Pflanzenarten machen den Verantwortlichen der Bundesforste schweres Kopfzerbrechen. Josef Huber, Revierleiter des Forstreviers St. Michael: "Die Ursache sind vermutlich illegale Ablagerungen von Blumenerde. Das Drüsige Springkraut, ein Neophyt, überwuchert heimische Pflanzen und breitet sich rasch aus." An vier Stellen im Bereich der Höfer Au in St. Michael wird der Wildwuchs seit einigen Jahren bekämpft. "Die Bekämpfung ist nur durch Ausreißen oder Ausgraben mit Bagger vor dem Abblühen möglich. Ansonsten verbreitet sich der Samen erneut. Wenn man diesen Vorgang mehrere Jahre macht, hat man vielleicht eine Chance, das Problem in den Griff zu bekommen", sagt der 61-Jährige.

Mehr Sorgen bereiten dem Revierleiter einige illegale Ablagerungen in den Revierteilen. "Der Bauhof liegt unmittelbar daneben. Dort kann man Grünschnitt und Blumenerde geordnet und kostenlos entsorgen. Illegale Ablagerungen sind Besitzstörung und somit strafbar." Außer Kontrolle geraten ist der Wildwuchs im westlichen Bereich der Höfer Au (siehe Bild). "Jetzt braucht es einen koordinierten Einsatz. Es betrifft eine Fläche von mittlerweile rund 150 Quadratmetern." Dazu eingebunden werden sollen der Naturschutz, die Gemeinde und die Bezirkshauptmannschaft. "Das Problem mit Neophyten betrifft auch andere Teile des Lungaus, aber auch landesweit gibt es Problemzonen. In Kärnten findet man bereits mehrere Hektar große Flächen."

Josef Huber appelliert an die Bevölkerung: "Gartenschnitt und Blumenerde gehören geordnet entsorgt und nicht einfach wild in der Natur verstreut. Nicht alles, was man glaubt, verrottet auch. Neophyten sind heimtückisch. Durch die rosa Farbe sieht es zwar vielleicht schön aus, es verdrängt aber die ganze heimische Artenvielfalt. Das ist ein Verlust für die Natur."