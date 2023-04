Spritztouren mit entwendeten Autos: Fälle nehmen in Salzburg zu

Immer öfter suchen Jugendliche gezielt nach unversperrten Fahrzeugen in Salzburg. Die Versicherungen steigen bei solchen Schäden aus. Die Täter haben meist keinen Führerschein.

Die Kriminalprävention empfiehlt, wertvolle Gegenstände wie Handtaschen, Laptops oder Mobiltelefone keinesfalls offen im Auto liegen zu lassen, sondern entweder im Kofferraum zu verstauen oder am besten gleich mitzunehmen, wenn man das Auto verlässt.



"Jugendbande fuhr entwendete Fahrzeuge zu Schrott", "17-jähriger Bursch und seine 13-jährige Freundin nahmen Pkw unbefugt in Betrieb"; "Minderjährige verwendeten unversperrt abgestellte Autos für Spritztouren": Polizeiberichte wie diese haben sich in Salzburg in den vergangenen Monaten gehäuft. Die Polizei weist Autobesitzer darum darauf hin, Türen und Fenster ihrer Fahrzeuge unbedingt immer abzusperren - auch weil sonst im Falle von Schäden kein Versicherungsschutz besteht.

"Dass Leute ihren Pkw nicht absperren, ist jetzt kein neues Phänomen", sagte eine Polizeisprecherin am Freitag zur APA. "Aber es passiert offenbar häufiger, als man glauben möchte." Neu sei aber, dass sich dies in jüngster Zeit verstärkt Jugendliche und Jugendbanden zunutze machen würden. Die Täter - manchmal noch gar nicht strafmündig und oft noch nicht im Besitz eines Führerscheins - seien dabei gezielt auf der Suche nach unversperrten Fahrzeugen.