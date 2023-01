"SprungBredl": Hilfe für Obdachlose in Salzburg

Warum ein Bayer seit 2019 den Kontakt zu Obdachlosen in Salzburg sucht. Mit dem Verein "SprungBredl" will er ihnen zu einem neuen Leben verhelfen.

Wo andere unangenehm berührt wegschauen, wird Christian Malarski aktiv. Er widmet seine Zeit und Energie Männern und Frauen am Rand der Gesellschaft: Obdachlosen, Suchtkranken und Menschen, die in ungesicherten Wohnverhältnissen und Armut leben. Jeden Freitagvormittag setzt sich der Bayer ans Steuer und fährt von Elsbethen mit einem prall gefüllten Lieferwagen, dem SprungBredl-Mobil, zum Salzburger Hauptbahnhof. Ab 9.45 Uhr verteilt Malarski am Südtiroler Platz gespendete Kleidung, Schuhe, Essen und Hygieneartikel. Ab 11 Uhr ist er in dieser Mission in der Plainstraße ...