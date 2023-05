Spurensicherer der Polizei: "Wir finden an jedem Tatort etwas"

Jeder Täter hinterlasse Spuren, sagt der Tatortchef. Doch diese zu sichern und auszuwerten ist gar nicht so einfach. Wie die Spurensicherung in Salzburg arbeitet.

Nicht jeder Fingerabdruck am Tatort ist verwertbar. Mindestens zwölf bestimmte Merkmale müssen bei zwei Fingerabdrücken vorhanden sein. In minutiöser Feinarbeit sucht die Spurensicherung nach diesen. "Anders als in amerikanischen Serien gerne dargestellt wird, wirft man den Fingerabdruck nicht oben in eine Kiste und bekommt zehn Sekunden später den Namen und die Anschrift des Verdächtigen anzeigt", sagt Peter Noppinger. Der Polizist ist der Chef der Tatortgruppe des Landeskriminalamts. Sein Team sichert die Spuren nach Schwerverbrechen in Salzburg.

Bei Fingerabdrücken ...