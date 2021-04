St. Andrä/Lungau: Mopedlenker nach "Wheelie" in künstlichem Tiefschlaf

Ein bis zwei Listen bei den Gemeindewahlen 2024 ins Rennen schicken. So lautet das Lungauer Ziel von Grünen-Landeschef Heinrich Schellhorn, dem Landeshauptmann-Stellvertreter und Kulturreferenten. Im Gespräch …

Chronik

Im März erfolgte der Ankauf des Neuwirtstadels in Mauterndorf. Am Ende werden acht bis neun Millionen Euro in das Gesamtkonzept investiert. Der größte Teil wird eine Fixausstellung sein.