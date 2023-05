St. Andrä: Wahre Schätze zutage gefördert

Beim Renovieren des Pfarrhofs St. Andrä am Mirabellplatz wurden zarte und kunstvolle Schablonenmalereien entdeckt. Sie stammen aus der Gründerzeit und der Jugendstil-Periode.

Aufwendig und in zahlreichen Schritten wurde die Schablonenmalerei restauriert, ebenfalls die Treppen und Fliesen.

Als wahren Glücksfall schätzt Dagmar Redl-Bunia, Bauhistorische Amtssachverständige der Stadt Salzburg, die Arbeiten rund um die Restaurierung des Pfarrhofs St. Andrä ein. "Es ist jedes Mal Dedektivarbeit, weil wir aufgrund diverser Übermalungen nie wissen, was darunter zum Vorschein kommt", betont sie. Das Gebäude am Mirabellplatz wurde im Anschluss an den Neubau der Andräkirche nach Plänen von Architekt Josef Wessicken sowie Baumeister Jakob Ceconi im späthistorischen Stil errichtet. Schon vor gut zehn Jahren hat die Diözese Salzburg die Wiederherstellung der ursprünglichen ...