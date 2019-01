St. Gilgen: 27-Jähriger verursacht Unfall unter Alkoholeinfluss

Auf der Wolfgangsee Bundesstraße (B158) ereignete sich am Mittwochmorgen zwischen St. Gilgen und Abersee ein Verkehrsunfall.

Der Pkw eines 27-jähriger Oberösterreichers schleuderte, vermutlich aufgrund der Fahrbahnglätte. Das Auto prallte gegen die Leiteinrichtung des gegenüberliegenden Fahrstreifens. Der Oberösterreicher konnte den Pkw unverletzt verlassen.

Eine 46-jährige Fahrzeuglenkerin aus dem Flachgau konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte frontal gegen den Pkw des Oberösterreichers. Das Rote Kreuz versorgte die Frau, sie musste ins Krankenhaus Bad Ischl eingeliefert werden. Die Polizei führte bei dem 27-Jährigen einen Alkomattest durch: Der Test ergab einen Wert von 1,62 Promille. Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen. Bei der 46-Jährigen war der Test negativ. Die Wolfgangsee Bundesstraße war für kurze Zeit gesperrt und in der Zeit von 05:30 bis 06:00 Uhr lediglich einseitig befahrbar. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Quelle: SN