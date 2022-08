St. Gilgen: 33-Jähriger kam bei Forstarbeiten ums Leben

Bei Forstarbeiten in der Nähe des elterlichen Bauernhofs in St. Gilgen kam es am Dienstag zu dem tödlichen Unglück: Der 33-jährige Bauernsohn hatte in steilem Gelände mit losem Holz und Geröll gearbeitet, um einen verklemmten Baumstamm mit der Motorsäge aufzuarbeiten. Dabei kam es nach Angaben der Polizei weiter oberhalb zur Entwurzelung eines Baums, der hinunterstürzte und den Einheimischen traf. Der Mann wurde gegen den aufzuarbeitenden Baum geschoben und erlitt dabei die tödlichen Verletzungen.

Der Verunglückte wurde am Abend von seinem Vater eingeklemmt zwischen den Bäumen gefunden. Die Bergrettung Sankt Gilgen barg den Toten.