St. Gilgen: 70-Jährige erlitt Schwächeanfall auf dem Zwölferhorn

Am 13. Oktober 2019 Sonntag unternahm eine 70-jährige Flachgauerin zusammen mit einer Freundin eine Wanderung im Bereich des Zwölferhorns in St. Gilgen. Am Nachmittag stiegen sie über die Schiabfahrt in Richtung St. Gilgen ab, als sie einen Schwächeanfall erlitt. Die örtliche Bergrettung konnte die erschöpfte Frau bergen und transportierte sie ins Tal. Auf eigenen Wunsch wurde die 70-Jährige in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht.

Quelle: SN