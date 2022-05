St. Gilgen: Aggressiver Autofahrer stürzt mit Pkw über Abhang und prallt gegen Baum

Viel zu schnell unterwegs, Überholmanöver mit hohem Risiko - das konnte nicht gutgehen. In St. Gilgen flog Dienstagabend ein Autofahrer von der Wolfgangsee Bundessstraße ab.

Der 45-jährige Ungar war am Dienstag gegen 18.55 Uhr auf der B158 mit seinem Auto von Fuschl kommend in Richtung St. Gilgen unterwegs. Dabei fuhr er mit weit überhöhter Geschwindigkeit und überholte in aggressiver Weise mehrere Fahrzeuge - so steht es im Polizeibericht.

Auf Höhe von Straßenkilometer 24,6 übersah der Mann einen nach links auf einen Parkplatz einbiegenden Pkw. Der Ungar wollte ausweichen, dabei berührte sein Wagen das abbiegende Auto, was zur Folge hatte, dass der 45-Jährige die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor.

Dann passierte folgendes: Der Pkw schleuderte quer über die Straße und anschließend einen Abhang hinunter. An einem Baum kam das Fahrzeug schließlich zum Stillstand. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Roten Kreuz in das UKH Salzburg gebracht. Ein Alkotest mit dem Lenker verlief negativ (0,0 Promille).

Das zerstörte Fahrzeug wurde von der Feuerwehr St. Gilgen (zwei Fahrzeuge, 15 Einsatzkräfte) geborgen. Am zweitbeteiligten Fahrzeug entstand nur geringer Sachschaden.

Andere Personen außer dem aggressiven Lenker wurde nicht verletzt (Polizei). An der Böschung und am Baum entstand Flurschaden. Den Lenker erwarten zahlreiche Verwaltungsanzeigen.