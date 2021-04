St. Gilgen: Brücke auf B158 für drei Monate nur noch einspurig befahrbar

Die Brücke ist zwischen 6. April und 9. Juli nur noch einspurig befahrbar. Die Brücke wird umgebaut, die Unterführung Langgasse generalsaniert.

Vom 6. April bis zum 9. Juli wird in St. Gilgen die Zinkenbachbrücke umgebaut und die Bundesstraßenunterführung Langgasse saniert. Der Verkehr auf der Wolfgangsee-Straße wird deshalb in dieser Zeit einspurig mittels Ampelregelung geführt und in Hauptverkehrszeiten morgens und abends zusätzlich händisch geregelt.

In vier Nächten gibt es eine Totalsperre der Brücke

Bei der Zinkenbachbrücke werden unter anderem die Fahrbahnübergänge und Brückenlager saniert. Dafür werden auch vier nächtliche Totalsperren erforderlich sein. Die Sperrtermine wird das Land Salzburg noch bekannt geben. Während der Sperren wird der Verkehr über die angrenzenden Gemeindestraßen umgeleitet. An der Unterführung Langgasse wird eine Generalinstandsetzung durchgeführt.