St. Gilgen feierte den Geburtstag des Kaisers

Mit der Ankunft des "Kaiserpaares" mit dem Raddampfer "Kaiser Franz Josef" an der Schiffsanlegestelle St. Gilgen startete die Flachgauer Gemeinde am Mittwochabend in einen Abend, der ganz dem Geburtstag des Kaisers im und vergangenen Zeiten gewidmet war. In historischen Kostümen bestiegen "Franz Josef" und seine "Sisi" - die beiden werden beim St. Gilgener Kaiserfest seit Jahren vom Ehepaar Eveline und Fritz Jares aus Niederösterreich verkörpert - den "Kaiserwagen" aus dem Fahrtraum Mattsee, bevor es dann in Begleitung von Abordnungen von Traditionsverbänden und Gästen in historischen Kleidern zum Mozartplatz ging. Dort wurde der Geburtstag des Kaisers mit einem Festkonzert der Rainermusik Salzburg gefeiert.