Wegen eines Hitzestaus beim Abzug eines Kamins hatte sich ein Glimmbrand entwickelt. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen im Einsatz.

Zu einem Brand in einem Wohnhaus musste die Freiwillige Feuerwehr St. Gilgen am Abend des Neujahrstages ausrücken. Das Feuer hatte sich durch einen Hitzestau beim Abzug eines beheizten Holzofens im Erdgeschoß entwickelt. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften am Brandort. Der Glimmbrand konnte rasch gelöscht werden.

Quelle: SN