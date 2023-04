St. Gilgen: Hangrutsch zerstörte beliebte Mountainbikeroute

Wegem einer Hangrutschung ist die Straße auf den Illingerberg bei St. Gilgen im Flachgau auf unbestimmte Zeit gesperrt. Dies betrifft auch den Wanderweg auf das Zwölferhorn. Acht Hektar Wald sind in Bewegung, ein Betreten sei "teilweise lebensgefährlich", warnt der Landesgeologe.

Die Straße auf den Illingerberg und der Wanderweg von Brunn auf das Zwölferhorn sind von der Gemeinde St. Gilgen gesperrt worden. Eine Vorsichtsmaßnahme, denn in der Nähe sei auf einer Fläche von rund acht Hektar ein Hang mit einem Volumen von bis zu 800.000 Kubikmetern in Bewegung geraten, sagte Landesgeologe Rainer Braunstingl am Montag. Betroffen sei der Wald einer Agrargemeinschaft bzw. der Bundesforste. "Diese Gegend zu betreten ist teilweise lebensgefährlich." Zwei Forststraßen seien zerstört, eine Gefahr für Siedlungen und Infrastruktur bestehe derzeit nicht.

Einer der Betroffenen ist der Landwirt und Ex-Landesrat Sepp Eisl. Er warnt Schaulustige, sich in das Gebiet zu begeben. Es seien große Spalten im Boden entstanden, in die man stürzen könne, es gebe laufend Steinschlag. "Das ist einfach unberechenbar." Die beliebte Mountainbikestrecke Hofwandrunde sei abschnittsweise zerstört worden. "Die ist jetzt nicht passierbar und auch lokal nicht umschiffbar."

Der Hang werde laufend beobachtet. Zuletzt sei die Fließgeschwindigkeit zurückgegangen, das Geröll habe sich noch mit rund drei Metern am Tag talwärts bewegt. Ob und wann das Gebiet wieder erschlossen werden kann, ist laut Eisl offen. Man müsse abwarten. "Das dauert jetzt einmal sechs bis acht Wochen."