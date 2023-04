St. Gilgen: Hangrutschung bringt zwei Millionen Tonnen Schotter in Bewegung

Seit Gründonnerstag ist in St. Gilgen ein Hang auf einer Fläche von mehr als zehn Hektar in Bewegung. Daher wurde am Wochenende vorsorglich von der Gemeinde die Straße auf den Illingerberg gesperrt. Im betroffenen Bereich über dem Steinbachgraben herrscht Lebensgefahr, auch durch spontane Steinschläge. Die Landesgeologen haben die Hangrutschung im Blick.

BILD: SN/LAND SALZBURG/RAINER BRAUNSTINGL Tiefe Risse quer durch die Forststraße: Lokalaugenschein in St. Gilgen am Dienstag nach Ostern.

Die gute Nachricht vorweg: Für Siedlungen sowie Bürgerinnen und Bürger besteht wegen des Hangrutsches in St. Gilgen aus derzeitiger Sicht und laut Landesgeologen keine Gefahr. Dennoch wird die Lage akribisch von Rainer Braunstingl und seinem Team, aber auch der dort betroffenen Agrargemeinschaft und den Bundesforsten beobachtet. "Die Bewegung hat sich schon deutlich verlangsamt und es setzt sich allmählich alles. Es sind rund eine Million Kubikmeter und umgerechnet zwei Millionen Tonnen Schottermaterial in Bewegung", sagt Braunstingl. Optische Kontrolle Laut dem Landesgeologen war der Hang am Gründonnerstag noch mit 13 Metern pro Tag nach unten unterwegs, am Dienstag nach Ostern liegt dieser Wert schon unter einem Meter. "Die dort betroffene Agrargemeinschaft und die Bundesforste kontrollieren mehrmals täglich vor Ort die Lage, markieren Spalten und Gräben und messen per Hand, wie schnell die Hangrutschung noch ist", sagt Braunstingl. Auch eine Drohnenbefliegung findet täglich durch Grundbesitzer statt. So stehen hier den Experten auch Luftaufnahmen zur Lageeinschätzung zur Verfügung. Keine Gefahr durch Murenabgang Die Experten des Landes haben auch die Gefahr eines drohenden Murenabgangs genau beurteilt. "Solch ein Ereignis zeichnet sich aktuell nicht ab. Und sollte doch eine Mure als weitere Folge ausgelöst werden, gibt es immer noch die große Sperre im unteren Bereich des Steingrabenbachs. Die ist ausgebaggert, also leer, und hat einen Grobrechen. Das würde im Ernstfall Schutz bieten", beruhigt Braunstingl. Altbekanntes "Problemkind" Der betroffene Hang in St. Gilgen ist ein bekanntes "Problemkind". "Geologisch gesehen ist das ein typischer Kriechhang. Hier liegt sehr viel Schotter auf einer Felsplatte. Da kommt schnell mal etwas in Bewegung. Vor zwanzig Jahren hat es hier zum letzten Mal einen größeren Rutsch gegeben", sagt Rainer Braunstingl. Er betont noch einmal: "Das Betreten der Rutschung ist lebensgefährlich und auch die Bereiche rundum sind zu meiden."