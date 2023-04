Die Person wurde dabei leicht verletzt.

Am Sonntagnachmittag ist ein Paragleiter am Landeplatz in Sankt Gilgen abgestürzt. Ersten Informationen des Roten Kreuzes nach wurde die Person dabei leicht verletzt. Sie wurde mit der Rettung ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Im Einsatz waren ein Rettungsfahrzeug und ein praktischer Arzt.