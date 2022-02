St. Gilgen: Polizei schnappt Verdächtigen nach gescheitertem Einbruch in Arztpraxis

Nach einem gescheiterten Einbruchsversuch hat die Polizei nur wenige Stunden nach dem Coup einen 32-jährigen Verdächtigen im Flachgau ausgeforscht.

Einen 32-jährigen Flachgauer konnte die Polizei nach akribischer Ermittlungsarbeit am Mittwochnachmittag ausforschen. Der Mann hatte in der Nacht zuvor versucht, in eine Arztpraxis in St. Gilgen einzubrechen.

Über die Garage versuchte er unter massiver Gewaltanwendung die Verbindungstür zur Arztpraxis aufzubrechen. Dabei dürfte er jedoch gestört worden sein, woraufhin er die Flucht ergriff und dabei einige Werkzeugteile verlor. Er wird wegen versuchten Einbruchsdiebstahls bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.