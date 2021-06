St. Gilgen: Sonnwendfeuer loderte wieder auf - drei Polizeihubschrauber im Löscheinsatz

Ein vermeintlich sachgemäß abgelöschtes Sonnwendfeuer hat auf dem Schafberg bei St. Gilgen zwei Tage lang die Einsatzkräfte auf Trab gehalten. Drei Polizeihubschrauber standen dabei im Löscheinsatz.

Freiwillige der Feuerwehr Unterach hatten am Samstag bei der Eisenaueralm (11er- und 12er-Kogel) im Grenzgebiet zwischen Salzburg und Oberösterreich zwei Sonnwendfeuer abgehalten. Diese Veranstaltung wird dort bereits seit mehr als 70 Jahren von durchgeführt.

Die Florianis waren dabei auch im Sinn der Brandverhütung gut aufgestellt: Es waren 14 Personen auf zwei Feuerstellen aufgeteilt. Die beiden Feuer wurden von 22 bis 23 Uhr abgebrannt. Im Anschluss wurde noch mit je zwei Waldbrandrucksäcken die vorhandenen Glutnester abgelöscht. Die Feuerwehrleute hielten dazu noch eine Brandwache ab, ehe sie das Sonnwendfeuer für erloschen erachteten.

Doch am Sonntag gegen 12:30 Uhr, wurde beim Sonnwendfeuerplatz eine Rauchsäule entdeckt. Die FF Unterach rückte zu Fuß zu den Feuerstellen aus und begann erneut die Ablöschung des Glutstockes. Wegen des immer stärker werdenden Windes musste schließlich ein Hubschrauber alarmiert werden. Die Löscharbeiten waren am 11er-Kogel auf zehn Quadratmeter und am 12er-Kogel auf nur sechs Quadratmeter Fläche beschränkt. Gegen 18:30 Uhr wurde Branda us gegeben.

Alles gut? Noch nicht:

Am Montag gegen 13:30 Uhr, ging eine neuerliche eine Meldung über eine Rauchsäule auf dem 11er-Kogel ein. Das Feuer verbreitete sich teilweise auch unterirdisch, sodass mehrere neue kleine Brandstellen entstanden waren.

Mit Unterstützung durch die Libelle Salzburg, Oberösterreich und Klagenfurt wurde der Löscheinsatz durchgeführt.