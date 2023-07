St. Johann: 16-Jähriger raste mit 180 km/h durch 50er-Zone - Auto war gestohlen

Ein 16-Jähriger raste in der Nacht auf Montag in einem gestohlenen Wagen durch Taxenbach und St. Johann. Er dürfe bereits Mitte Juli in Salzburg ein Auto gestohlen haben. Sein Beifahrer flüchtete zunächst, konnte dann jedoch gefasst werden.

Im Pongau lieferte sich in der Nacht auf Sonntag ein 16-Jähriger eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Das Auto des Jugendlichen war um kurz nach zwei Uhr einer Streife in Taxenbach aufgefallen - denn der Wagen wurde eine Stunde zuvor in Maria Alm als gestohlen gemeldet.

Laut Polizeibericht versuchten die Beamten in Taxenbach daraufhin, den jungen Lenkern anzuhalten, doch dieser raste auf der Pinzgauer Straße in Richtung Schwarzach davon. Dabei wurde er mit 180 km/h im einer 50er-Zone gemessen. Auch im Schönbergtunnel hat der 16-jährige Tiroler laut Polizei seine Geschwindigkeit nicht gedrosselt. Erst mit Unterstützung weiterer Streifen konnte der Wagen schließlich in St. Johann im Pongau angehalten werden.

Cannabis: 16-Jähriger stand laut Polizei unter Drogeneinfluss

Im Fahrzeug saßen noch zwei weitere Jugendliche: eine 15-jährige Rumänin und ein 16-jähriger Serbe. Letztere flüchtete zunächst, konnte jedoch kurze Zeit später von der Polizei ausfindig gemacht werden. Die Polizisten stellten das gestohlene Auto unbeschädigt sicher. Beim Fahrzeuglenker stellte man laut Polizeibericht eine Fahruntauglichkeit und eine Beeinträchtigung durch Cannabis fest. Der 16-Jährige wurde am Montag befragt, die beiden Mitfahrer freigelassen.

Die Jugendlichen dürften den Wagen in der Nacht in Maria Alm gestohlen haben. Dort meldete eine 23-jährige Einheimische um halb ein Uhr, dass ihr Auto entwendet wurde. Sie hatte es auf einem landwirtschaftlichen Anwesen abgestellt. Das Kfz war unversperrt und der Schlüssel lag in der Mittelkonsole.

Zweifacher Autodiebstahl: Lenker wird angezeigt

Der 16-Jährige wird auch verdächtigt, am 15. Juli einen Pkw in der Stadt Salzburg gestohlen und sich einer Anhaltung widersetzt zu haben. Dabei wurde auch ein weiteres Fahrzeug schwer beschädigt, nachdem der Verdächtige dieses laut Polizei gerammt hatte. Der gestohlene Wagen wurde stark beschädigt in der Gaswerkgasse zurückgelassen, der Lenker flüchtete vorerst. Im Zuge der Fahndung nahmen Polizisten den 16-Jährigen fest. Es erfolgte eine Anzeige auf freiem Fuß über Anordnung der Staatsanwaltschaft.