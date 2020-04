St. Johann: 19-jähriger Alkolenker ohne Führerschein verursachte Unfall

Ein junger Pongauer prallte mit seinem Pkw gegen einen Baum. Sein 18-jähriger Beifahrer wurde dabei verletzt. Der Fahrer war ohne Lenkberechtigung, aber mit mehr als 1 Promille Alkohol im Blut unterwegs.

Am Mittwochmorgen kam es in St. Johann im Pongau zu einem Verkehsunfall. Ein 19-Jähriger fuhr mit dem Fahrzeug seiner Schwester auf der alten Bundesstraße von St. Johann in Richtung Bischofshofen. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sein 18-jähriger Beifahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt brachte die Rettung den Verletzten in das Krankenhaus nach Schwarzach. Der Lenker blieb unverletzt. Bei der Aufnahme durch die Beamten stellte sich heraus, dass der 19-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung ist. Bei einem durchgeführten Alkomattest wurde bei ihm ein Wert von 1,06 Promille festgestellt. Er wird bei der zuständigen Behörde angezeigt. Der Lenker gab an, dass seine Schwester nichts davon wüsste, dass er ihren Pkw fuhr. Diesbezüglich wird eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft erstattet, wie die Polizeidirektion Salzburg am Mittwochnachmittag mitteilte.

Quelle: SN