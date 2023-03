St. Johann: Alkolenker beging nach Unfall Fahrerflucht

Die Polizei entdeckte den 34-Jährigen wenig später auf der Tauernautobahn.

Ohne Blessuren ging eine Alkofahrt für einen 34-Jährigen in St. Johann im Pongau aus. Der Mann prallte dort an einer Kreuzung mit einem anderen Auto zusammen und beging Fahrerflucht. Im Zuge der Fahndung entdeckten ihn Polizisten auf der Tauernautobahn (A10) im Bereich Pass Lueg und hielten ihn an. Wie sich herausstellte, hatte er 1,9 Promille Alkohol im Blut.

In Hüttschlag wurden die Hilfskräfte in der Nacht auf Sonntag mittels Auto-Notrufsystem alarmiert. Ein 20-Jähriger kam dort von der Straße ab, sprang über eine Kuppe und prallte gegen eine Mauer. Der Alkotest ergab 1,5 Promille. Er kam ins Klinikum Schwarzach. Beiden Alkolenkern wurde die Führerscheine abgenommen. Das berichtete die Polizei.