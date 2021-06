St. Johann: Alkolenker stellte Fahrzeug ab und schlief ein

Dem Pongauer wurden die Autoschlüssel abgenommen.

In der Nacht auf Dienstag wurde eine Polizeistreife im Bereich der Wagrainer Straße, zwischen Wagrain und St. Johann im Pongau, auf einen parkenden Pkw aufmerksam. In weiterer Folge konnte das aktivierte Standlicht, Heizung, die eingeschaltete Zündung sowie ein schlafender Lenker wahrgenommen werden. Im Zuge der Kontrolle wurde zudem deutlicher Alkoholgeruch bei dem 37-jährigen Pongauer erkannt. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Der Pongauer gab an, dass er vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert habe und auf Grund der starken Müdigkeit während der Heimfahrt angehalten zu haben. Dem 37-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und der Pkw-Schlüssel abgenommen, berichtet die Polizei.