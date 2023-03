St. Johann-Alpendorf: 61-jähriger Pensionist stirbt bei Skiunfall

Samstagvormittag kam es im Skigebiet St. Johann-Alpendorf zu einem tödlichen Skiunfall mit einem Pensionisten und einem Jugendlichen, meldet die Polizei Salzburg.

Am Samstag gegen 11.30 Uhr ereignete sich im Skigebiet von St. Johann-Alpendorf ein tödlicher Unfall: Ein 61-jähriger Steirer fuhr auf der Piste Nr. 30 talwärts. Kurz vor der Talstation der Strassalmbahn kam es im Bereich einer Pistenkreuzung zum Zusammenstoß mit einem 13-jährigen Franzosen. Ersthelfer der nahe gelegenen Skihütte leisteten sofort Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte.

Trotz sofortiger Hilfe stirbt der Pensionist

Trotz sofortiger Ersthilfe verstarb der Pensionist noch an der Unfallstelle. Der 13-Jährige wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Tauernklinikum Zell am See gebracht. Die Erhebungen zum Unfallhergang laufen. Zeugen, die Angaben zu diesem Unfall machen können, werden aufgerufen, sich bei der Polizeiinspektion St. Johann unter 059133/5140 zu melden.