Zu einem Einsatz am Berg in der Nähe des Alpendorfs in St. Johann wurden am Sonntagabend Rotes Kreuz und Feuerwehr gerufen. Gegen 21.30 Uhr war ein Mann mit seinem Auto von der Straße abgekommen und über die Böschung gestürzt.

SN/rotes kreuz salzburg Das Rote Kreuz war am Sonntagabend im Einsatz (Symbolbild).