St. Johann: Bauernhaus samt Stall brannte nieder

Großeinsatz für die Pongauer Feuerwehren: In der Nacht auf Donnerstag stand ein Bauernhaus in St. Johann in Flammen.

Der 47-jährige Landwirt des Anwesens hatte das Feuer bemerkt. Er wurde laut Polizei kurz vor 2 Uhr von einem knallähnlichen Geräusch geweckt. Er blickte aus dem Fenster, bemerkte einen hellen Feuerschein im alten und unbewohnten Bauernhaus samt Stall und schlug sofort Alarm. Da der Brandort abgelegen ist und keine Wasserversorgung hat, wurden sämtlichen Feuerwehren aus der Umgebung alarmiert. Im Einsatz waren die Feuerwehren St. Johann, Wagrain, Bischofshofen, Schwarzach, St. Veit, Flachau und die Loschzüge Reitdorf und Eben. Die Florianijünger verlegten eine mehrere hundert Meter lange Schlauchleitung von einem kleinen Bach zum Brandort. Der akute Wassermangel war ein ernstes Problem. Dennoch konnten die Feuerwehren ein Übergreifen der Flammen auf eine Garage verhindern. Das Bauernhaus und der Stall brannten nieder. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache wird noch ermittelt. Quelle: SN