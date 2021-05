St. Johann: Betrunkener bedrohte Freundin mit Messer

Die Polizei nahm den Mann fest. Dabei stellten die Beamten ein Klappmesser sicher.

Ein 35-jähriger Rumäne wurde am Mittwochnachmittag in St. Johann festgenommen. Der Mann hatte zuvor unter offensichtlich starker Alkoholbeeinträchtigung seine Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer bedroht, meldet die Polizei Salzburg. Die Frau sei daraufhin aus der Wohnung geflüchtet.

Betretungs- und Waffenverbot

Als die Polizeibeamten den Mann in der Wohnung mit einem Messer antrafen, habe er sich weiterhin aggressiv verhalten. Die Polizei nahm ihn daraufhin fest und stelle ein 25-Zentimeter langes Klappmesser sicher. Gegen den Mann wurden sowohl ein Betretungs- als auch ein Waffenverbot ausgesprochen. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.