St. Johann: Elfjährige lief hinter Bus auf die Straße - Pkw stieß Kind nieder

Am Mittwochabend kam es zu einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von St. Johann im Pongau. Ein elfjähriges Mädchen zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Am Mittwochabend fuhr ein 38-jähriger deutscher Fahrzeuglenker an einem Linienbus vorbei, welcher auf der Gegenfahrbahn an einer Bushaltestelle im Gemeindegebiet von St. Johann im Pongau anhielt.

Als der 38-Jährige mit seinem PKW den Bus passierte, lief plötzlich ein 11-jähriges Mädchen hinter dem Bus auf die Fahrbahn. Der 38-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem Mädchen. Dabei zog sich das Kind Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung durch ein Notarztteam brachte das Rote Kreuz das Mädchen zur weiteren Behandlung ins Kardinal Schwarzenberg Klinikum.